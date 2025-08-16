Yıl boyunca büyük bir özveriyle yaylalarda çalışan arıcılar, elde ettikleri balı Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor. Zorlu ve yorucu geçen mesai, sonunda tatlı bir kazanca dönüşüyor.

Doğal bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken Bayburt yaylalarında, bal üretiminin en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor. Arıcılar, kavurucu sıcaklarda özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle birlikte çalışarak, körük yardımıyla kovanlardan duman çıkarıp arıları uzaklaştırdıktan sonra petekleri büyük bir özenle topluyor. Bu yaylalar, kaliteli ve doğal bal üretimi için Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Arıcılar ise yılın büyük bir kısmını yaylalarda geçirerek yoğun bir tempo eşliğinde üretim sürecini sürdürüyor.