Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisini 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl süreyle uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul’da kabul edildi.ANKARA (İGFA) -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Tezkerede, Türkiye’nin güney sınırlarına mücavir bölgelerde PKK, PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin varlığını sürdürdüğü ve bu durumun milli güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Metinde, Irak’ta etnik temelli ayrılıkçılık girişimlerinin ve terör unsurlarının bölgesel barış ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi. Suriye’de ise PKK/PYD-YPG’nin ayrılıkçı bir gündemle merkezi yönetime entegre olmayı reddettiği ve ülkenin istikrara kavuşma sürecini engellediği ifade edildi.

Tezkereye göre, Suriye'deki terör unsurlarına karşı hem askeri hem insani önlemler alınmasının, ülkenin terörle mücadele kapasitesinin artırılması, mayın temizliği ve kimyasal silahların imhası gibi uluslararası destekli çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

BM KARARLARINA ATIF YAPILDI

Tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin DEAŞ ve benzeri örgütlerle mücadeleye ilişkin 2170, 2178, 2249 ve 2254 sayılı kararlarına atıf yapılarak, Türkiye'nin uluslararası koalisyon içerisindeki rolünün sürdürüleceği belirtildi.

TBMM’den geçen tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerekirse sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmasını, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasını ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar çerçevesinde kullanılmasını kapsıyor.