MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, yaklaşan saha çalışmaları öncesinde ilçe başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Bilecik İl Başkanlığı'ndaki toplantıda 24 Ekim tarihinde başlayacak olan “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri” ve “Derdin Derdimiz Sohbet” programlarının detaylı planlaması yapıldı. Başkan Bağ, yaklaşık bir ay boyunca sürecek bu ziyaretlerle vatandaşlarla birebir temas kuracaklarını belirtti.

Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, yaklaşık bir ay sürecek ziyaretler ve sohbetlerle vatandaşların kapısını çalacaklarını ve sizlerin merak ettiği tüm soruları, terörsüz bir Türkiye’ye dair düşünceleri güncel sorunlara yönelik fikirlerimizi ve samimiyeti paylaşacaklarını söyledi. Bağ, amaçlarının halkla gönül gönüle, yüz yüze buluşarak dertleşmek, dinlemek ve çözüm üretmek olduğunu söyledi.

İl Başkanı Bağ’ın liderliğinde yürütülecek program, MHP Bilecik teşkilatının “milletle iç içe, sahada siyaset” anlayışını bir kez daha ortaya koyacak.