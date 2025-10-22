Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirilen ve planlanan projeler için muhtarlarla bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - 2026 yılında muhtarlarla birlikte sosyal belediyeciliği bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayanKayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Muhtarlarımız, vatandaşla devlet arasındaki en güçlü köprü olacak. Kocasinan’da yeni bir sosyal dönem başlatıyoruz.” dedi.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi Alixe Düğün Salonu’nda düzenlenen programa, Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve ailesi, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Toplantıda Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe, altyapıdan ulaşıma kadar yürütülen ve planlanan projeleri slayt sunumu eşliğinde detaylı bir şekilde anlattı.

“MUHTARLARIMIZLA YENİ BİR SOSYAL DÖNEM BAŞLATIYORUZ”

Vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Öncelikle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Mahallelerimizin içerisindeki yapmış olduğumuz çalışmalar, yapılan çalışmaların vatandaşlara aktarılması veya vatandaşların beklentilerini belediyeye ile kamu kurumlarına ulaştırılması noktasında muhtarlarımızın yoğun bir çalışması ve katkıları var. 2026 yılında daha fazlaca sosyal faaliyetler, daha fazlaca sosyal işlerle ilgili sizlerle, vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü oluşturmanız; vatandaşlarımıza devletin şefkat elinin daha fazlaca ulaşabilmesi için aracılık etmeniz, sosyal belediyeciliği, sosyal muhtarlık veya sosyal faaliyetleri iletişimi artıracak işler yapmanız için sizlerle bizim yeni bir sayfa açmamız gerektiğini ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ARGINCIK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN SOSYAL MUTABAKAT ŞART”

Yeni yapacağı projelerle ilgili muhtarlara bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Hepinizin çok beklediği, özellikle Argıncık bölgesinde, Argıncık Mahallesi ile birlikte Kayabaşı, Talatpaşa ve Fevzioğlu tarafının da bundan etkileneceğini haber vererek hayata geçirmiş olduğumuz Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin ve evlatlarımızın beklentilerini Allah nasip ederse hayallerindeki Argıncık’ı inşa etmek için yola çıktık. İnşallah annelerimizin, teyzelerimizin de beklentilerini yerine getireceğiz. Bu işin hızlı bir şekilde tamamlanması için oradaki mülkiyet sahiplerinin rıza gösterip bir an önce anlaşmaları yapması gerekiyor. Şu ana kadar toplam 4 bin 35 konutu teslim ettik ve hemşehrilerimiz huzur içerisinde sıcak yuvalarında yaşamaktadır. Ayrıca bin 901 konutun inşaatı devam etmektedir. Yani bugüne kadar 5 bin 936 konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırmış olduk. İnşallah yaklaşık 6 bin konutu teslim eden belediye olarak Argıncık’ta da konutları teslim ederiz.” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN İLK MEDRESESİNİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Kayseri’nin ilk medresesini şehre kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrin ortasında yer alan Hoca Hasan Medresesi’nin mülkiyetini kamulaştırmasıyla birlikte tamamladık ve kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılından itibaren restorasyonuna başlayıp burayı ayağa kaldıracağız. Bir Sahabiye Medresesi gibi, bu medreseyi de şehrin kültür hazinesine yeniden kazandırmış olacağız. Daha önce General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi gibi toplamda restorasyon çalışması tamamlanan 8 eser hizmet vermektedir. Ayrıca şu anda 7 tane kütüphanemiz var: Ahievran, Erciyesevler, Ertuğrulgazi, Hacı Mustafa Tarman, Fevziçakmak, Yenişehir ve Yavuzselim. İnşallah her mahallede birden fazla kütüphane hayata geçirmemiz lazım. Bu hedefle devam ediyoruz. Kocasinan Akademi Yunus Emre de bir dahaki ay faaliyete geçecek.” şeklinde konuştu.

“ULAŞIMDA YENİ DÖNEM, ALİ İHSAN ALÇI BULVARI HAYIRLI OLSUN”

Kayseri’nin en önemli ulaşım güzergâhlarından birini şehre kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı birbirine bağlayan Ali İhsan Alçı Bulvarı hayırlı olsun. 2025 yılında, 10 ay süre içerisinde 40 mahallede, 118 caddede 99 bin 250 ton asfalt ve 85 kilometre yol yaptık. Şu anda asfalt çalışmaları devam ediyor. Sokak hayvanları için de Türkiye’de en modern tesisi kazandırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYORUZ”

Paranın geçmediği market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sunan tesislerle sosyal belediyeciliği en iyi şekilde sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle bu yıl başlattığımız gelin ve damatlık hizmetimizle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz imkân sunuyoruz. Muhtarlarımızdan, mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili bilgi almaktayız. 65 yaş üzeri yalnız yaşayan ve engelli vatandaşlarımıza Gönül Kazanı ile her gün yemek ulaştırıyoruz. Yeni başladığımız ‘Bir Dilim Mutluluk’ projesiyle okulları geziyor, çocuklarla bir araya geliyoruz. İlkokullarda pasta kesiyor, ortaokul ve liselerde ise ‘Kocaburger’ çalışmasıyla hamburger ikram ediyoruz. Onlarla farklı bir gün geçiriyoruz. Hem mahallenin hem de okulun ihtiyaçlarını birebir dinliyoruz. Glüten hassasiyeti olarak bilinen çölyaklı kardeşlerimize glütensiz ürün paketlerini ulaştırıyoruz. Glütensiz Kayseri Mutfağı, Sosyal Market, Engelsiz Nakil Aracı, Evde Bakım Hizmeti gibi hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

“DAHA YEŞİL BİR KAYSERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “10 ay içerisinde 94 bin ağaç diktik ve 110 bin 237 metrekare yeşil alan ile 34 yeni park yaptık. Ağaç dikim sezonumuz devam ediyor. Hanımeli Kadın Kooperatifi, Türkiye’de sayılı olan Erciyesevler Organik Pazar, KAYÇEV Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimiz, Çözüm Merkezi ve 0 (352) 222 70 00 numaralı telefonla hizmeti vatandaşın ayağına götüren sistemimizle hizmet veriyoruz. Sağlık ve huzurla nice nice birlikte bir arada olmak dileğiyle.” sözlerini noktaladı.

“KOCASİNAN’DA GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR”

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise, “Muhtarlarımız bir taraftan kırsaldaki en ücra köşelerde temsilcilerimiz, bir yandan da vatandaşın istek, talep ve arzuları noktasında ulaşabileceği en yakın kamu görevlileridir. Kaymakamların en yakın çalışma arkadaşları, dostları olan muhtarlarımıza her zaman kapımız açık. Buraya geleli 3 ay oldu. Güzel bir aile var Kocasinan’da. Biz de ‘Kocasinanlı bir aileyiz’ diyerek işin içine girdik. Bir taraftan halk günü yapıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü sorunlarını Perşembe günü öğleden önce dinliyoruz. Çözüm ve sonuç odaklı bir şekilde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Her gün 5 aileyi ziyaret ediyoruz. Ailelerde yaşanan sıkıntıları tespit ediyoruz. Başkanımızın ‘Kocasinan’da altın çağını yaşatacağız’ diye bir iddiası var, biz de aynı gayretle çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor ve tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek “Belediyemiz, mahallelerimizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.