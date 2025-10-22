Edirne'nin Keşan ilçesinde triportör sahibi ancak okuma yazması olmayan vatandaşlar için okuma yazma kursu açıldı. Atatürk Ortaokulu’nda başlayan ve 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olanlar triportör ehliyeti için başvuru yapabilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da triportör sahibi olup okuma yazma bilmeyen hak sahipleri için özel bir okuma yazma kursu açıldı. 20 Ekim Pazartesi akşamı başlayan kurs, Atatürk Ortaokulu’nda düzenleniyor ve 3 ay boyunca sürecek.

Kursun sonunda sınavda başarılı olan katılımcılar, triportör ehliyeti için başvuru yapma hakkı kazanacak. Böylece kursiyerler, resmi olarak ehliyetlerine kavuşarak araçlarını yasal şekilde kullanabilecek.

Proje, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yörük Mahallesi Muhtarı Samet Borazan iş birliğiyle hayata geçirildi. Kurs, bölgedeki vatandaşların eğitim seviyesini artırmanın yanı sıra, trafik güvenliğine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

TRİPORTÖR DÖNEMİ VE EHLİYET GEREKLİLİĞİ

Bilindiği üzere, Keşan Belediyesi tarafından önceki dönem belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu döneminde, at arabaları kaldırılarak yerine triportörler verilmişti. Ancak birçok hak sahibi, okuma yazma bilmediği için ehliyet alamamış ve araçlarını yasal olmadan kullanmak durumunda kalmıştı.

Bu yeni kursla birlikte, triportör sahibi vatandaşlar hem okuma yazma öğrenerek eğitimlerine katkı sağlayacak hem de ehliyetlerini alarak toplumsal hayata daha güvenli bir şekilde dahil olacaklar.