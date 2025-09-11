Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy ve Balabancık köyleri, Türkiye’nin önde gelen kavun üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu yıl kuraklık, kavun üreticilerini vurdu. Verimde yarı yarıya düşüş yaşanırken, girdi maliyetlerinin yüzde 100 artmasına rağmen kavun fiyatlarının geçen yılki seviyelerde kalması çiftçiyi zarar ettiriyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin kavun üretiminde önemli bir yere sahip olan Edirne’nin İpsala ilçesindeki Sultanköy ve Balabancık köylerinde, kuraklık nedeniyle zor günler yaşanıyor.

Özellikle “Karakavun” olarak bilinen Hasanbey kavunuyla ünlü bölgede, bu yıl üretim dramatik şekilde azaldı.

CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, Sultanköy Kavun Pazarı’nı ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi ve çarpıcı bir tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

VERİMDE YARI YARIYA KAYIP

Kurt ve Aliş’in açıklamasına göre, kuraklık nedeniyle kavun üretiminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtilirken, geçmiş yıllarda dekar başına 2 tona kadar ürün elde eden çiftçilerin bu yıl yalnızca 400-500 kg ürün alabildiğini söyledi.

Üreticilerden biri, geçen yıl 100 dekarlık alanda kavun ektiğini, ancak bu yıl kuraklık ve maliyetler nedeniyle ekim alanını 60 dekara düşürdüğünü belirtirken, tarımsal girdilerdeki (tohum, gübre, mazot, sulama) maliyetlerin geçen yıla göre yüzde 100 arttığını ifade ederken, kavun fiyatlarının ise 8-10 TL/kg seviyesinde sabit kaldığını öne sürdü.

“Kavun fiyatları yerinde sayarken, üreticilerimizin maliyetleri katlandı" diyen Kurt ve Aliş, bu şartlarda çiftçinin zarar ettiğini ve üretimden çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kurt ve Aliş, “İpsala’nın kavun üretimi, sadece bölge için değil, ülke ekonomisi için de önemli. Üreticilerimize hibe, düşük faizli kredi ve sulama altyapısı gibi destekler sağlanmalı” diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslendi.