Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan süreceği açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve TMSF'ye devredildi.

Can Holding'in şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri, paraların aktarılmasıyla iz gizleme, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi kaçakçılığı iddialar üzerine el konulan varlıklar arasında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol de yer aldı.

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçlamalarıyla MASAK raporları ve mali denetim incelemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı alındı.

Bağlı şirketler arasında eğitim sektörünün önemli oyuncularından Doğa Koleji'nin de yer alması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, basın ve kamuoyunda yansıyan haberler üzerine yazılı açıklama yaparak velilerin tedirginliğini gidermeye çalıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi. "Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir" denilen açıklamada, "Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da benzer bir açıklama yaparak, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.