İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gazi Meclis’in 105. yıl dönümünü kutlayarak, çocuklara armağan edilen bu özel günün millet iradesinin temeli olduğunu vurguladı. Üniformalı çocukların oynadığı bayrama özel hazırlanan klibe yer veren Bakan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye için çocukların umutlarını büyütme sözü verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı.

Gazi Meclis’in 23 Nisan 1920’de dualar ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, “Milli Mücadele’nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı’mızı yöneten Meclis’imiz, mazlum milletlere de ışık ve rehber oldu” dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çocuklarımız yaşama sevincimizdir” diyerek 23 Nisan’ı tüm çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. 23 Nisan’ın, millet iradesinin temeli ve çocuklarının gülüşlerinde yükselen umut olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1914911068465283122

Mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Bakan Yerlikaya, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekerek, üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.