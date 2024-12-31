57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 12 gündür süren “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütlerine yönelik bir süredir sürdürdüğü 'Gürz' operasyonlarının 34'üncüsü bu kez 57 ilde düzenlendi.

Son 12 gündür süren operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda terör örgütü mensubu 536 şüphelinin yakalandığını belirtirken, 57 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarının tespit edildiğini aktardı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1873966621384990882

Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı vurguladı.