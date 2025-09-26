Edirne'de Keşan’ın Mecidiye Köyü İbrice Limanı’nda ortaya çıkan Geç Antik Dönem buluntuları nedeniyle inşaatın durdurulması ve alanın arkeolojik sit ilan edilmesi için STK’lar imza kampanyası başlattı. Vatandaşlar, Keşan Kent Konseyi, Emekli Öğretmenler Derneği ve Erikli Çevre Güç Birliği’ne başvurarak kampanyaya katılabilir.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın Mecidiye Köyü’nde bulunan İbrice Limanı’nda, 2025 Eylül’ünde devam eden inşaat çalışmaları sırasında Geç Antik Dönem’e ait duvar kalıntıları ve en az üç pitos (küp) bulundu. Buluntulara rağmen inşaatın sürmesi ve beton altında kalma riski, Keşan Kent Konseyi, Emekli Öğretmenler Derneği ve Erikli Çevre Güç Birliği Derneği’ni harekete geçirdi.

STK’lar, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere inşaatın durdurulması ve alanın arkeolojik sit ilan edilmesi için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasında yer alan maddeler şöyle:

İnşaatın Durdurulması: İbrice Limanı’ndaki tüm inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması.

Arkeolojik İnceleme: Edirne Müzesi uzmanlarınca sahada acil keşif ve kurtarma kazısı yapılması.

Sit Alanı Tescili: Alanın arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınması ve faaliyetlerin Kurul denetiminde yürütülmesi.

Belge Talebi: İmar planı, ruhsat ve kıyı kenar çizgisi belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması.