İsveç Milletvekili Castro, Efes Selçuk’ta gençlerle buluştu; ayrımcılıkla mücadelesini anlattı, siyasete katılım ve değişim için çağrıda bulundu.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO), İsveç Parlamentosu Milletvekili Daniel Vencu Velasquez Castro’yu ağırladı.

Türkiye’nin farklı illerinden seçilen gençleri siyasetçiler, akademisyenler ve STK temsilcileriyle buluşturan BBSO’nun bu yılki programında Castro, gençlere siyasete katılımın yollarını ve demokratik süreçlere dahil olmanın önemini anlattı.

Sosyal Demokratlar Partisi üyesi olan Castro, Stockholm Belediye Bölgesi’ni İsveç Parlamentosu’nda temsil ediyor. “İsveç’te Genç Siyasetçi Olmak” başlıklı oturumda kişisel hikâyesini paylaşan Castro, ayrımcılıkla büyüdüğünü ve genç yaşta sokak şiddetiyle tanıştığını belirterek, “Bugün burada olmamın nedeni, bu adaletsizliği görmem ve buna karşı mücadele etmeye karar vermemdir” dedi.

Gençlere örgütlenmenin gücünü hatırlatan Castro, “Dünyada gençlerin siyasete katılım oranı çok düşük. Ama değişimi yaratacak olan sizsiniz. Nerede olursanız olun, değişim gücü içinizde” ifadeleriyle katılımcılara ilham verdi.

Siyasete ilk katıldığı dönemde “nasıl bir değişim yaratabilirim” sorusunu kendisine sıkça sorduğunu aktaran Castro; “Değişim, sizin yapabilirliğinizdedir. Yerelde küçük adımlar bile çok şeyi değiştirebilir. Beni buraya getiren, küçücük bir çocuğun ‘yapabilirim’ demesiydi. Bu itici gücü ailemden öğrendim” ifadelerini kullandı.