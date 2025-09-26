Tofaş Spor Kulübü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa basınının usta ismi Engin Aksöz’ü unutmadı. 2025-2026 sezonunda Tofaş Spor Salonu Basın Tribünü, “Engin Aksöz Basın Tribünü” olarak anılacağını duyuran kulüp, 27 Eylül’de Fenerbahçe Beko maçında da anma töreni düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü, yakın zamanda kalp krizi sonucu vefat eden Bursa’nın duayen spor yazarı Engin Aksöz’ün anısını yaşatmak için anlamlı bir karar aldı.

2025-2026 sezonu boyunca Tofaş Spor Salonu’ndaki basın tribünü, Tofaş Basketbol Takımı maçlarında “Engin Aksöz Basın Tribünü” adıyla anılacak.

Yeni sezonun açılış maçı olan 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi, Tofaş Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi iş birliğiyle Engin Aksöz için bir anma organizasyonu düzenlenecek. Aksöz’ün Bursa basınına ve basketbol camiasına katkılarını onurlandırmayı amçalayan organizasyonla ilgili Tofaş Spor Kulübü, yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar Bursa basınında spor haberleri ve köşe yazılarıyla basketbolu tutkuyla takip eden Engin Aksöz’ün eksikliğini yeni sezonda derinden hissedeceğiz. Ailesine, yakınlarına ve basın camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.