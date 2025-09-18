Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahsın hudutlarda yakalandığını duyururken, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının ise 6 bin 677'ye ulaştığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerini paylaştı. Son bir haftada 1 PKK'lı teröristin teslim olduğu, Suriye harekât alanlarında Tel Rıfat ve Menbic'te imha edilen tünel uzunluğunun 605 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 540 şahıs yakalanırken, Van ve Hakkâri'de 22 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Sınırlarda ve ötesinde arazi arama tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini duyuran Bakanlık, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildiğini, Suriye Harekât Alanları”ndaki Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan basını bilgilendirdiği toplantıda, TSK'nın hudut ve sınır ötesi operasyonlarında terör unsurlarına karşı arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü, ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

Yılbaşından bu yana yasa dışı geçişlerde yakalanan şüpheli sayısı 6 bin 677, engellenen kişi sayısı 50 bin 308'e ulaştığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı" dolayısıyla Aksaz'daki TCG Salihreis Fırkateyni'nde düzenlenen toplantıda, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtının insani trajediyi derinleştirdiğini, GKRY'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarikinin Ada'daki barışı zedeleyebileceğini belirtti. S-400 sistemlerinin envanterde olduğu teyit edildi.