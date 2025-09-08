Salomon’un Türkiye’de patika ve yol koşusunu yaygınlaştıran “How To Trail Run” (HTTR) etkinliği, 10. sezonunu 14 Eylül 2025’te Kınalıada’da açıyor. Her seviyeden koşucuya açık etkinlik, doğayla buluşmayı ve koşu kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Salomon’un öncülüğünde Türkiye’de patika ve yol koşusunu yaygınlaştıran “How To Trail Run” (HTTR), 10. sezonuna 14 Eylül 2025 Pazar günü Kınalıada’da düzenlenecek etkinlikle başlayacak. Binlerce koşucuyu doğayla buluşturan HTTR, 5 km ve 10 km’lik parkurlarla her seviyeden katılımcıyı ağırlayacak. Etkinlik sonrası kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamı sunulacak.

SINIRLI KATILIM VE HTTR UYGULAMASI

Katılımın sınırlı olduğu etkinlik, ücretsiz kayıt imkânı sunan HTTR uygulaması üzerinden organize ediliyor. Koşucular, uygulama ile puan biriktirerek Salomon mağazalarında indirim kazanabiliyor. Güncel parkur detayları ve kampanya kodları da uygulama üzerinden paylaşılıyor.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, HTTR’nin 10 yıllık yolculuğunu değerlendirerek, “Türkiye’de koşu kültürü 10 yılda büyük mesafe kat etti. HTTR, amatör koşucuların uluslararası başarılar elde etmesine katkı sağladı. Faruk Kar ve Aykut Çelikbaş gibi prestijli koçlarımızla, sürdürülebilir bir koşu ailesi oluşturduk. HTTR uygulaması, bu aileyi bir arada tutuyor ve koşuculara özel avantajlar sunuyor” dedi. Kuduoğlu, Salomon’un yenilikçi teknolojileriyle koşu kültürünü geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.