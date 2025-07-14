Hollanda’daki Altın Lale Vakfı, 6 Şubat 2023 depreminin etkilediği Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 1000’den fazla çocuğa forma ve ayakkabı dağıttı; eğitim projeleri için saha çalışması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatayを中心に11 ili sarsan depremin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, Hollanda’daki Türk toplumu bölgeyi unutmadı.

Altın Lale Vakfı, Onursal Başkan Bülent Türker liderliğinde, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki köylerde 1000’den fazla çocuğa spor ayakkabı, forma ve tişört dağıttı.

ocukların sevinci ve ailelerin duygusal anları, etkinliğe damga vurdu.

GÖNÜLLÜ EKİP SAHADA

Vakfın gönüllü ekibi, Bülent Türker, Buğra Türker (Vakıf Başkanı), Şıh Mehmet Doğru, İdris Bilginsoy, Adil Albman ve Esat Kaplan’dan oluştu. Ekip, köylerde birebir ziyaretler yaparak yardımların yanı sıra yerel halk ve eğitimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi, kalıcı eğitim projeleri için ihtiyaçları belirledi.

BÜLENT TÜRKER: “BÖLGEYE 19 KEZ GELDİM”

Bülent Türker, “Depremin acıları hâlâ taze. Bölgeye 19 kez geldim. Okullar toparlanamadı, ulaşım yetersiz, psikolojik destek gerekiyor. Normale dönmek için en az 10 yıla ihtiyaç var” dedi.

Hollanda’daki Türk toplumunun desteğiyle projelerin hayata geçtiğini vurgulayan Türker, “Gurbetçi kardeşlerimizin özverisiyle bu yardımları ulaştırıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vakıf, Pazarcık Derneği Başkanı Adil Albman ile köy okullarını ziyaret ederek, yöneticiler ve öğretmenlerle görüştü. Çocukların taşımalı eğitimdeki ulaşım sorunları öne çıktı.

Ekip, okulların fiziki ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı eğitim projeleri için hazırlık başlattı.