Hizmet-İş Nevşehir Şube Başkanı Faruk Fazlıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi işçilerinin sendikası olan Hizmet - İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanı Fazlıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Fazlıoğlu ve yönetim kurulu ile sendika temsilcilerine teşekkür etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ve plaket takdimi ile sona erdi.