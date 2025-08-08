Kayseri Talas Belediyesi-Hayırsever-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği ile yapımı gerçekleştirilecek yenYalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi’nin temeli atılacak.KAYSERİ (İGFA) - Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve ailelerine adeta nefes aldıracak örnek sosyal proje, hem mimarisiyle hem de sunacağı hizmetlerle Türkiye’ye örnek olacak.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Biz belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla değil, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılıkla da tanımlıyoruz. Bu merkez, hem yaşlı bireylerimizin hem de onların kıymetli ailelerinin yaşamına destek olacak. Hayırseverimize teşekkür ediyor, büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yapımı tamamlandığında buranın işletmesini yapacak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze de şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi de temel atma törene davet ediyorum” dedi.

MODERN MİMARİ, GÜVENLİ ORTAM, ŞEFKATLİ HİZMET

Alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunacak olan merkez; güvenli, konforlu ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu mimarisi sayesinde hem bireylerin güvenli bir ortamda zaman geçirmesi sağlanacak hem de aileler, gündelik yaşamlarında nefes alma fırsatı bulacak.

Talas Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olarak kazandırılacak olan bu merkez, yaşlı büyüklerimize saygı ve hizmet anlayışıyla temeli atılarak kısa sürede tamamlanacak.