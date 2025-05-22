Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ buluşmalarının 10’uncu durağı Osmangazi ilçesi oldu. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantılarının 10’uncusu Osmangazi Kent Konseyi, ev sahipliğinde Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

Bursa’yı geleceğe güvenle taşıyacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi öncülüğünde vatandaşların planlama süreçlerine ve kararlarına katkı koyması amacıyla başlatılan ve 17 ilçede sürecek olan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ adlı buluşmaların 10’uncusunda katılımcılara 2050 yılında Bursa’yla ilgili geleceğini nasıl düşünüyor, 2050 yılında nasıl bir Osmangazi görmek istediği soruldu. Toplantıya katılanlarda nasıl bir Osmangazi ve Bursa görmek istediklerini söyledi.

10’uncusu Osmangazi’de düzenlenen “Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantısına Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Bursa’daki tüm kent konseyi başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“OSMANGAZİ İLE İLGİLİ HAYALLER 2050 YILINDA GERÇEĞİMİZ OLABİLİR”

Düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Planlama Ajansıyla beraber Bursa ve tüm ilçelerinde 2050 yılında Bursa’yı ve yaşadığınız ilçeyi nasıl hayal ediyorsunuz konu başlıklı, toplantılar yapılıyor. Bu anlamlı toplantının bugün ki ev sahipliğini Osmangazi Kent Konseyi olarak biz yapıyoruz. Bugün burada Osmangazi’deki kadın, genç engelli, emekli ve tüm bireylerin bu hayalde bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bugün burada kurulacak Osmangazi ile ilgili hayaller 2050 yılında gerçeğimiz olabilir. Yeter ki hep birlikte hareket edelim bir birimizi dinleyelim ve görüşlerimize saygı duyalım, biz neler istiyoruz. Engelliler için tüm kamusal alanlara erişilebilir Osmangazi ve Bursa, kadınlar için 7-24 günün her saati güvenli olarak yaşayabilecekleri bir ilçe gençler için iş ve sosyalleşme alanlarının olduğu bir çevre, emeklilerinde kendini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aktif yaşlılık dönemi geçirebilecekleri bir Bursa’sı olsun istiyoruz. Hedef ve planlarımız bu yönde” dedi.

Ev sahipliği için Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, “Bursa Planlama Ajansı’nın geçtiğimiz Aralık ayında kuruluşu tamamlandı. Planlama çalışması 2050 hedefiyle devam ediyor. Bizlerde kent konseyleri olarak bu çalışmanın halk ayağını oluşturup halkımıza soralım dedik. Halkımız ilçesi ve Bursa’yla ilgili geleceğini nasıl düşünüyor, 2050 yılında nasıl bir Osmangazi görmek istiyor diye sormak için bugün buradayız. Bu çalışmayla ilgili halkımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yanlış yolda olmadığımızı Bursa ve ilçelerimizin geleceğini çok daha rahat katılımcı anlayışla planlayabileceğimizi gördük. Bize destek veren başkanlarımıza, konseylerimize ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Geri dönüşler ilçelerin sosyoekonomik, tarımsal ve kültürel yapısına göre değişiyor. Merkez ilçelerdeki sorunlarla kırsaldaki sorunlar bir biriyle örtüşmüyor. Bugüne kadar bize gelen geri dönüşlerde özellikle yeşil, doğası, temiz suyu ve havası olan, insanlarını mutluğu olduğu ve oluşturulan katma değerden adil bir şekilde paylaşılan bir Bursa isteniyor” diye konuştu.