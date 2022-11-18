Nefesten Bara Binali Selman Türkiye Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda 30 ilden katılan halk oyunları ekipleri ve yöneticileri 3 gün devam eden yarışmada heyecanlı dakikalar yaşadı.

İlk günkü yarışmalarda Geleneksel Düzenlemesiz Dal Yarışmasında, birinciliği teknik puan farkıyla Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü, ikinciliği Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Denizli Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü elde etti.

Yarışmaların ikinci gününde Geleneksel Düzenlemeli Dal Yarışması sonunda açıklanan puanlar neticesinde birinciliği Ankara Yenimahalle Belediyesi alırken, ikinci Antalya Kumluca Halk Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncü ise Adana Seyhan Belediyesi oldu.