CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından karara sert tepki gösterdi. "Biz partinin emektarlarıyız, ihraç edilen bizim onurumuz değil, sizin vicdanınızdır" diyen Tekin, "Partiyi şaibelerden temizlemek için mücadelemiz sürecek. Tarih, haksız kararlara karşı duranları yazacak" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) deneyimli isimlerinden Gürsel Tekin, partiden ihraç edilmesi üzerine sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Gürsel Tekin, ihraç kararını “suça bulaşmış, şahsi çıkar peşinde koşanların” aldığını savunarak, kararın CHP’nin onurlu geçmişine gölge düşüremeyeceğini vurguladı.

"BİZ CHP’NİN KÖKLERİYİZ, HAFIZASIYIZ”

Tekin, paylaşımında, “CHP'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir” dedi. Partiye yıllarını, alın terini ve mücadelesini verdiklerini belirten Tekin, “Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez” dedi.

https://twitter.com/gurseltekin34/status/1971565417157005651

İhraç kararını verenlere seslenen Tekin, “Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız” diyerek, CHP'nin değerlerine bağlılıklarını vurguladı. Tekin, CHP’nin kişisel hırslar için tasfiye edilenlerin değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden milyonların partisi olduğunu belirtti.

Bu arada Gürsel Tekin’in CHP'den ihracı, parti içindeki tartışmaları alevlendirdi.

CHP 6 İSMİ İHRAÇ ETTİ!

Hatırlanacağı gibi CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Eylül 2025 tarihli toplantı kararına göre; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesinde yer alan "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca partiden kesin olarak ihraç edilmişti.