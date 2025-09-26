Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Belenyenice ve Kağan Mahalleleri bağlantı yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Zeytin üreticileri tarafından yoğun olarak kullanılan hasat sezonu öncesi hazır hale getirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi ekipleri, Şehzadeler ilçesi Belenyenice ve Kağan Mahalleleri yolunu yeniledi. Özellikle zeytin üreticilerinin yoğun olarak kullandığı 9 kilometrelik yol, yoğun zeytin hasatı sezonu öncesinde tamamlandı.

MUHTARLAR TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Asfalt çalışmalarından dolayı mutluluğunu ifade eden Belenyenice Mahalle Muhtarı Ünal Demirtepe, “Kağan Mahallesi ve Belenyenice yolunda asfalt sathi kaplama çalışması tamamlanıyor. Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız çok memnun. Yollarımız çok bozuktu, asfalt gerekliydi. Bunun için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kağan Mahallesi Muhtarı Mustafa Uğurlu da, “Yollarımızın yenilenmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu. Bizim Kağanlar Mahallesi’nin en fazla kullandığı yol burası. Bizlerin eksiklerini tamamladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve tüm ekiplerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yolun iki mahalle için tam zamanında yapıldığına dikkat çeken Karayenice Mahallesi Muhtarı ve Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ise, “Yüzde 80’ni zeytin yetiştiricisi olan Belenyenice ve Kağan Mahalleleri için harika bir zamanda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, Fen İşlerine Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi işler yapıyorlar. Başarılarının devamını dilerim” dedi.