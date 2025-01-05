Millî Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmak amacıyla 81 ilde kapsamlı eylem planları hazırladı. Bu planlar doğrultusunda, okul öncesi eğitimden başlayarak tüm kademelerde eğitimin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için öğrencilerin e-Okul üzerinden takip edilmelerinden barınma imkânlarının artırılmasına kadar bir dizi yeni önlem hayata geçiriliyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmak amacıyla önemli adımlar atıyor.

2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 2024/52 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde, 81 ilde kapsamlı eylem planları hazırlanarak hayata geçiriliyor.

27 Nisan 2024 tarihli ve 2024/5 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla önemli tedbirler alındı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2024/52 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi" konulu genelge, 6 Ağustos 2024'te yayımlandı.

Bakanlığın genelgesinde, il ve ilçe müdürlükleri düzeyinde alınacak önlemler; "önleme", "tespit", "takip" ve "telafi" çalışmalarının yanı sıra "kurullar ve görevleri", "valiliklerin sorumlulukları", "sorumluluk" ve "denetim" başlıkları altında detaylı bir şekilde sıralandı. Genelgenin ardından, mevsimlik tarım göçünün yoğun yaşandığı illerdeki millî eğitim müdürlüklerinin katılımıyla, 81 il düzeyinde eylem planlarının hazırlanması amacıyla "Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İL EYLEM PLANLARI HAZIR

Çalıştayın ardından, Bakanlık tarafından il ve ilçe müdürlüklerine rehberlik etmek amacıyla, genelgenin uygulanmasına yönelik örnek eylem planlarını içeren bir kılavuz hazırlandı. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan "il eylem planları" da Bakanlığa iletildi.

Bu planlar, mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için iller düzeyinde yapılacak çalışmaların temelini oluşturdu.

Çalışmalar kapsamında, göç veren illerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ikamet ettikleri yerlerde kesintisiz eğitim alabilmeleri için pansiyonlarda barınma hizmetleri sunuluyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan eğitim imkânları hakkında ailelere bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Göç alan illerde ise öğrenciler, aileleriyle birlikte yerleştikleri bölgelerde izlenerek eğitim ve öğretim olanaklarına erişimlerini sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

ALTERNATİF EĞİTİM MODELLERİ DEVREYE GİRDİ

Okul öncesi eğitimden başlayarak tüm kademelerde öğrencilerin eğitiminin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için özel bir hassasiyet gösteriliyor. Bu kapsamda, mobil okul uygulamaları, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamındaki sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması ve bu alanlara öğretmen görevlendirilmesi gibi alternatif eğitim modelleri hayata geçiriliyor.

2025 İTİBARIYLA YENİ ÖNLEMLER HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakanlık, mevsimlik tarım işçisi ve göçer ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için 2025 yılı itibarıyla bir dizi yeni önlemleri de devreye alıyor. Bu önlemler arasında, e-Okul sistemine eklenecek özel bir alan ile bu öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim imkânlarının genişletilmesi gibi önemli adımlar yer alıyor. Ayrıca öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik eğitim imkanları hakkında bilgilendirici yazılı ve video içeriklerin hazırlanması ile yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda hayata geçirilecek.