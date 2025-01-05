Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, hayata geçirdiği ‘Gezici şoför eğitim programı’ ile kentte görev yapan yaklaşık 4500 otobüs şoförüne stres yönetimi ve öfke kontrolünden güvenli sürüş tekniklerine kadar pek çok konuda eğitimler veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da daha güvenli, erişilebilir ve daha konforlu bir ulaşım ağı kurma hedefiyle projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ aracılığıyla geçtiğimiz günlerde ‘Gezici Şoför Eğitim Programı’na start verdi.

Özel halk otobüsleri de dahil olmak üzere Bursa’da görev yapan yaklaşık 4 bin 500 otobüs şoförüne görev yerlerinde, mobil sınıf ortamı içerisinde eğitimler veriliyor.

Eğitimler, BURULAŞ’ın uzman eğitmen kadrosu ve yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili başkanlıklarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından veriliyor. Program kapsamında şoförler, ayrıcalıklı ve dezavantajlı yolculara davranış, stres yönetimi ve öfke kontrolü, müşteri odaklı hizmet, temel ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, güvenli sürüş teknikleri, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık, kent tarihi ve tanıtımı gibi konularda bilgilendiriliyor. Ayrıca mobil eğitim aracında hazırlanan ayrı bir odada şoförlerin psikologlarla birebir görüşmesi de sağlanıyor.

Bursa’daki tüm otobüs şoförlerine ulaştırılacak olan eğitimlerle, sürücülerin hem bilinçli araç kullanmaları hem de vatandaşlarla daha sağlıklı diyalog kurmaları amaçlanıyor.