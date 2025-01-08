Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri, “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında yapay zekâ eğitimi alan gençlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Vakfı’nın 11’inci Danışma Kurulu Toplantısı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Zaim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO’su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Yapay Zekâ Yıldızları projesi, Kırmızı Işık uygulaması ve Vodafone Gönüllüleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, iş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli Danışma Kurulu Üyelerimizin liderliğinde yürütülen projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza attıklarını söyledi. Süel, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleri doğrultusunda Vodafone Vakfı’nın stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynadıklarını belirterek, "Bu toplantıda kendilerine Vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu” diye konuştu.