Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elektronik Ürün Senedi İşlem Sonuç Belgesi'ni, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına aldı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Yönetmeliği kapsamında ELÜS'ün Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda alım satıma konu edilmesi halinde Borsa üyesi aracı kurumlarca düzenlenmesi kararlaştırıldı.

ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı.

Yeni dönemde ELÜS alım satımına taraf olanlar Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda gerçekleştirilen bu işlemler için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek.

İşlemler, aracı kurumlarca düzenlenen ELÜS İşlem Sonuç Belgesi ile yapılabilecek.

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