Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yetenek sınavıyla öğrenci alımı başlıyor. Genç yetenekler, mutfak sanatlarında uzmanlaşarak Türk mutfağını dünyaya tanıtacak mesleki donanımlı bireyler olarak yetiştirilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında açılan gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanının hazırlık sınıfına, eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alımı yapılacak.

Hazırlık sınıfında öğrencilere, mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi pek çok imkân sunuluyor. Usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri de programda yer alıyor. Bu kapsamda dünyaya nitelikli şefler kazandırmak, Türkiye'nin ürün ve lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmak, Türk mutfağını bir dünya markası hâline getirmek, gastro-diplomasi yoluyla Türkiye'nin kültürel gücünü artırmak hedefleniyor.

"Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2025 yılı Liselere Giriş Sınavı puanı bulunan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık veya 9. sınıflarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yetenek sınavına girip başarılı olduklarında nakil ve geçiş yapabiliyor. Nakil ve geçiş başvuruları, eylül ayı yetenek sınavı için 8-19 Eylül 2025 tarihleri arasında, ekim ayı yetenek sınavı için ise 4-21 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, veliler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yetenek sınavı; "Merkezi Sınav Girişi Puanı" (LGS), "Yabancı Dil Puanı", "Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı", "Özel Yetenek" olmak üzere dört kritere göre gerçekleştirilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

Programı tamamlayanlara diploma, iş yeri açma belgesi verilecek. Ayrıca, seçmeli meslek dersleriyle ilgili sertifikalar ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Europass Sertifika/Diploma Eki ile aldığı ve başardığı modüller, dersler ve kredileri gösteren belge düzenlenecek. Mezunlar, alanlarında çalışmaları hâlinde 'teknisyen' ünvanı alacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak başarılı olanlar, ön lisans veya lisans programlarına giriş hakkına sahip olacak.