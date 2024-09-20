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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.Devamı için tıklayınız