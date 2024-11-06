Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Brezilya'nın Fortaleza şehrinde düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Brezilya'nın Fortaleza şehrinde düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısına katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

G20 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile birlikte davetli ülkeler ve çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda; okul-toplum iş birliği, eğitim personeli için kapasite geliştirme çalışmaları ve çevrimiçi öğrenme platformlarının güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, toplantının ilk oturumunda söz alan Bakan Yardımcısı Bilal Macit, günümüzde yaşanmakta olan savaşlardan ve çatışmalardan bahisle küresel barışın sağlanmasında eğitimin önemine dikkat çekti. Gazze'de devam eden insanlık dramı özelinde devam eden Macit, Filistin'in Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir çocukların eğitimden mahrum kaldığını, okulların İsrail saldırılarıyla yerle bir olduğunu, kadınların ve çocukların acımasızca katledildiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Macit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortak değerlerin ve sosyal-duygusal becerilerin öğrencilere kazandırılmasına nasıl katkı sağlayacağını da anlatırken, Türkiye'nin eğitim politikaları ve uygulamalarına değinerek ülkemizin iyi uygulamalarının paylaşımı kapsamında Millî Eğitim Akademisi, Fatih Projesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ve Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.