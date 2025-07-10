Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yaz sezonunda da futbol kulüplerinin gözdesi oldu. Yurt dışından da ilginin arttığı Erciyes’in eşsiz doğasında hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni, yaz kampı için yerli ve yabancı 25 kulüp tercih etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kış sporları alanında dünya çapında ünü artan Erciyes, yine Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile kente kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve diğer tesislerle yılın 12 ayı sporcuların gözdesi oluyor.

Hizmete girdiği tarihten bu yana artan bir ivmeyle profesyonel sporcuları ve takımları ağırlamaya devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yaz sezonunda şu ana kadar yerli ve yabancı 25 kulübün tercihi oldu. Temmuz ve Ağustos aylarında kamp yapmak için Erciyes’in serin zirvelerini seçen 25 kulüp, modern sahaları, konaklama tesisleri ve doğal iklim avantajı ile futbolculara hem fiziksel hem zihinsel açıdan eşsiz bir imkân sunan merkezde yeni sezona hazırlanıyor.

Kayseri Erciyes Dağı eteklerinde 1.850 metre rakımda kurulu kamp merkezinde yapılan antrenmanlar, sporcuların dayanıklılığını artırırken, yüksek irtifadan aşağı inildiğinde performansın gözle görülür biçimde yükselmesine katkı sağlıyor. Bu özellik, Erciyes’i futbol kulüpleri için vazgeçilmez hale getiriyor.

25 Takım, 3 Farklı Kamp Döneminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Olacak

2025 yaz sezonu kampına Erciyes’te girecek olan 25 takım 3 farklı kamp döneminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni sezon hazırlıklarını yapacak. Bu çerçevedeki planlama doğrultusunda 4 Temmuz’da başlayıp 20 Temmuz’da sona erecek 1. Kamp Dönemi’nde Kayserispor, Van Spor FK, Hatayspor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Gaziantep FK, Erciyes FK ve Aslanköy (KKTC) çalışmalarını gerçekleştirecek.

21 Temmuz - 13 Ağustos 2025’te planlanan 2. Kamp Dönemi’nde de Corendon Alanyaspor, Kahramanmaraş İstiklalspor (2. kamp), Erciyes FK, Silifkespor ve Fethiye İdmanyurdu Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girecek. 3. Kamp Dönemi ise 15 - 29 Ağustos 2025’te planlanırken bu kamp döneminde de Cihangir FK (KKTC), Dumlupınar FK (KKTC), Al Ula U17 (Suudi Arabistan) ve Erciyes FK (3. kamp) Erciyes’in eşsiz doğasında kamp yapacak.

Yurt Dışından da İlgi Artıyor

Bu sezon dikkat çeken bir diğer gelişme ise uluslararası katılımın artması oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Aslanköy, Cihangir FK ve Dumlupınar FK, kamp için Erciyes’i tercih ederken, Suudi Arabistan’dan gelen AL ULA U17 takımı da burada antrenman yapacak. Böylelikle, Erciyes artık bölgesel değil, uluslararası bir kamp üssü haline geliyor.

Zirvede Hazırlık, Sahada Başarı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yalnızca antrenman alanı değil; aynı zamanda doğa yürüyüşleri, mental hazırlıklar ve takım içi kaynaşmalar için de ideal bir ortam sunuyor. Gündüz serin, gece ferah havası sayesinde oyuncular sıcak hava stresi yaşamadan çalışabiliyor. Öte yandan, Altın Bayrak Ödüllü 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin spor alanında parlayan yıldızı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, donanımları ile dikkat çekiyor.