İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, 25’inin tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’ye karşı 21 ilde son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda 25 şüpheli tutuklanırken, 7’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün bilişim ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, örgüt sorumlularıyla irtibatta olduğu ve “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barındığı belirtildi.

Ayrıca, FETÖ soruşturmalarında adı geçen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliler de yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlıkları, il emniyet müdürleri ve polisleri tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.