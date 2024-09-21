Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!
Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Derbiyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda...Devamı için tıklayınız
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