Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor ve kaçamayacağını belirterek, operasyon bölgesinden son faaliyete yönelik paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.