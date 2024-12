Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Genç Bakış' programı dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Belediyeciliği ilgilendiren, şehri ilgilendiren konularda lütfen bu şehre dair öngörülerinizi, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletin istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesine konuk oldu.

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada öğrencilere seslenen Başkan Taban, şehre dair tavsiyelerini, eleştirilerini ve önerilerini iletmelerini istedi.

Okul Müdürü Mevlüt Korkmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Müdür Korkmaz İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesinin 1974 yılından bu yana İnegöl halkına hizmet verdiğini hatırlatarak; “Şu anda da ülkemizin pek çok noktada milletimize hizmet veren mezunlarımız var” dedi.

LÜTFEN BİLDİRİMDE BULUNUN

Belediye Başkanı Alper Taban ise Genç Bakış buluşmalarının amacından söz ederek; “Genç Bakış buluşmaları adı altında bugün sizlerle bir araya geldik. Bu buluşma vesilesiyle biz buradan kendimize birtakım ödevler çıkarmak istiyoruz. Bu şehirde yaşayan 300 bin nüfus var. İnegöl çok önemli bir şehir. Sanayi kendi, tarım kenti. Son dönemde turizm adına da adımlar atıldı. Bu alanda da mesafe almak istiyoruz. Turizm bildiğiniz gibi bacasız sanayi olarak ifade ediliyor. Bu anlamda da fırsatlarımız var. Bunları da çalışıyoruz. Ancak bugün yaptıklarımızı anlatmak, şunu yaptık, bunu yaptık demek için burada değilim. Daha çok sizleri konuşturmak, sizlerden gelen geri bildirimleri almak istiyoruz. Bunu tabi sadece bugün burada değil, sürekli yapmak istiyoruz. Kurduğumuz iletişim altyapılarıyla bizlere her an her şeyi bildirebilirsiniz. Belediyeciliği ilgilendiren, şehri ilgilendiren konularda lütfen bu şehre dair öngörülerinizi, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletin istiyoruz. Bu bizim için değerli” diye konuştu.

Konuşma sonrası sözü öğrencilere bırakan Başkan Alper Taban, gençlerin sorunlarını dinleyip talep ve önerilerini tek tek not aldı. Fikirler ve beklentiler üzerinden istişareler yapıldı.