Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aileler ve çocuklara hitaben yazdığı mektupla, sevgi ve umut dolu bir mesaj paylaştı. Bakan Göktaş mektubunda, "İyi ki hayatımızdasın yavrum" dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aileler ve bu ailelerin sevgiyle kucakladığı çocuklara yönelik duygusal bir mektup kaleme aldı.

Bakan Göktaş, mektubunda çocuklara ve koruyucu ailelere olan derin sevgisini ve minnettarlığını ifade ederek, her çocuğun sevgi dolu bir yuvaya hakkı olduğunu vurguladı.

Mektubunda, “Her çocuğun sevildiğini hissettiği bir yuvaya, içten bir sese, güvenli bir kucağa ihtiyacı vardır. Yanında olduğun koruyucu ailen, işte tam da böyle bir sevgiyle sarıyor seni” diyen Bakan Göktaş, koruyucu aileleri “kahraman” olarak nitelendirirken, çocukları ise “geleceğe yazılmış bir umut” olarak tanımladı.

Bakan Göktaş, koruyucu ailelerin çocuklara güçlü olmayı, iyiliği paylaşmayı ve hayata sımsıkı bağlanmayı öğrettiğini belirtti.

“Sen, sana yüreğini açmış herkesin yolunu aydınlatan kıymetlimizsin” sözleriyle çocuklara seslenen Bakan Göktaş, onların yüzlerindeki gülümsemenin geleceği aydınlattığını ifade etti.

Bakan Göktaş mektubunda, “İyi ki hayatımızdasın yavrum. İyi ki bu dünyaya kalbinin saflığı ve güzelliğiyle ümit aşılıyorsun” diyerek çocuklara olan sevgisini dile getirdi.