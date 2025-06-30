Sporcuları kutlayan Başkan Şadi Özdemir, amatör spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.BURSA (İGFA) - U11 Minik Erkekler Yerel Ligi 2024-2025 sezonunda 14 maçın 13’ünü kazanarak, Bursa 2’ncisi olan Nilüfer Belediyespor oyuncuları ve teknik ekibi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette sporcular ve teknik ekibin yanı sıra Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Asbaşkan İlker Mehmet Şener, baş antrenör Erdem Kaçmaz, yardımcı antrenör Arda Çitoğlu, kulüp yöneticileri ve veliler de yer aldı.

Gençleri tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, centilmence yarışmanın önemini vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, sporcuların derslerinde de aynı başarıyı göstermelerini istedi. Takımın bütün maçları kazanıp, finalde kaybetmelerinden dolayı üzülmemelerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “İkinci olmak kötü bir sonuç değil. Bunlar kıymetli. Sizleri tekrar kutluyorum. Velilere de çocuklarına zaman ayırıp, destekledikleri için teşekkür ediyorum. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak ciddi destekler veriyoruz. Birçok alanda yeni branşlar da açıyoruz. Amatör sporu desteklemek lazım. Gençler bizim geleceğimiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da, desteklerinden dolayı Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür ederek, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yetenek yarışması birincisi Yavuz Özen başarısını, takım kaptanı Ömer Bozdemir ise kazanılan kupayı Başkan Şadi Özdemir ile paylaştı. Başkan Şadi Özdemir de sporcuları tek tek tebrik etti.