Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı’nın aktarılan görüşmeye göre, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Lammy’nin programının bir parçası olarak gerçekleşti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması gibi konuların gündeme geldiği öğrenildi.