Bursa’nın yeniden yeşil kimliğini kazanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi’nde bulunan 34 bin metrekarelik alanı ayrıcalıklı bir parka dönüştürüyorBURSA (İGFA) - Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden ‘Yeşil’ kimliğine kavuşuyor.

Büyük ölçekli parkların yanı sıra kente nefes aldıracak park düzenleme çalışmalarına da hız veren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi’ne de bölge parkı kazandırıyor.

Toplam 34 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan Balkan Bölge Parkı’nda koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basket sahası, kafeterya ve piknik alanları bulunacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, ilk çalışmalar başlatıldı.

Bursa’nın ‘Yeşil Bursa’ kimliğine tekrar kavuşması için çevreye yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti ağaçlarla ve parklarla donatarak gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’ne ayrıcalıklı bir bölge parkı kazandıracaklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Halkımız, çocuklarımız ve torunlarımız nefes alabilsin diye bu kenti yeniden ağaçlarla ve parklarla donatacağız. Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Balkan Mahallesi’ne kazandıracağımız Bölge Parkı için çalışmalara başladık. En kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden bölgemize ve Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.