Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için 12 farklı branşta düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda heyecan başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda çocuklar sporla buluşmanın heyecanını yaşadı.

3 dönem halinde haftanın 3 günü düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı buluyor.

Çocukların yaz tatilini daha enerjik ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda, yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, güreş, basketbol, taekwondo ve judo olmak üzere 12 farklı branşta eğitim veriliyor.

Binlerce çocuğa spor imkanı sunacak olan Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem 19 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönemin 21 Temmuz-9 Ağustos arasında gerçekleştirileceği Yaz Spor Okulları’nda üçüncü dönem ise 11 Ağustos-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca bu yıl ilk kez ‘tam gün spor okulu’ uygulaması da hayata geçirildi. 3 hafta boyunca haftanın 3 günü düzenlenecek tam gün spor okulunda çocuklar eğitimlere başlarken, minikler masa tenisi, cimnastik, savunma sporları ve akıl-zekâ oyunlarında eğitim görecek.

Genç nüfusun en yoğun olduğun kentlerden birisi olan Bursa’da spora, sanata ve kültüre yatırım yapmayı önemsediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Daha fazla gencin ve çocuğun sporla buluşması, yaz tatilini daha verimli geçirebilmesi için Yaz Spor Okulları’nda eğitimler başladı. Çocuklarımızın en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlıyoruz. Ailelerimize, çocuklarını Yaz Spor Okullarına göndermesini tavsiye ediyoruz. Böylelikle çocuklarımız Yaz Spor Okulları'na gelerek, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekler” dedi.