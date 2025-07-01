Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için Köyceğiz’de feromon tuzak uygulamasını başlattı. Çevre dostu yöntem, Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça’da da uygulanacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve ihracatta kalıntı sorunlarını önlemek amacıyla Akdeniz meyve sineğine karşı çevre dostu bir yöntem olan feromon tuzak uygulamasını Köyceğiz’de hayata geçirdi.

Biyoteknik mücadele yöntemiyle kimyasal ilaç kullanımını azaltan bu uygulama, Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça ilçelerinde de devam edecek.Büyükşehir ekipleri, üreticilere sahada uygulamalı destek verirken, sinek popülasyonunu takip ederek erken müdahale hedefliyor.

Köyceğiz Zaferler Mahalle Muhtarı Seren Ayhan, “Feromon tuzaklar sayesinde ilaç kullanımı azaldı, ihracat ürünlerimizdeki kalıntı sorunu çözüldü. Bu, ekonomik kayıplarımızı önledi” dedi.

Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar, narenciye, incir ve hünnap gibi ürünlerde verimin arttığını, çürüme sorununun azaldığını belirtti.

Üretici Mustafa Korkut, “Meyvelerimiz sinekten kurtuldu, toprağımız korundu” derken, Bayram Şimşek ise zirai ilaçlara ihtiyaç kalmadığını vurguladı. Döğüşbelenli üretici Salih Gökpınar da, “İncirlerimizdeki sinek sorunu bitti. Ahmet Başkan’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın sürdürülebilir tarım için önemine dikkat çekerek, “Toprağımızı koruyan her adım, geleceğe yatırımdır. Çiftçimizin emeğini korumak ve topraklarımızı kalıntılardan arındırmak için çevre dostu yöntemleri destekliyoruz. Üreticimizin yanındayız.” diye konuştu.