Sakarya’daki fabrikasında ürettiği hibrit otomobilleri 5 kıtaya ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4.6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı seçildi.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması”nda 2024 yılında 4.6 milyar dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşti.

Sakarya Fabrikası’nda üretilen üstün kaliteli otomobiller, dünyanın dört bir yanına ulaşırken TMMT Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, üretimin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 1 milyonuncu Toyota C-HR Hibrit’i Avustralya’ya teslim ettiklerini ifade eden CEO Şahin, "5 kıtada, Okyanusya’dan Avrupa’ya kadar hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlarımızla varız. 5 bin çalışanımızla daha iyi otomobiller üretmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi. Şahin, ileri mühendislik ve çevreci üretimle sürdürülebilir başarıyı yakaladıklarını vurguladı.

Toyota Türkiye olarak yeni ihracat pazarlarıyla büyümeyi hedeflerken, bölgeye ve ülkeye ekonomik ve sosyal katkılar sunmaya devam edeceklerini belirten Şahin, başarıda emeği geçen çalışanlara ve iş ortaklarına teşekkür etti.