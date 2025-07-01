Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda don zararını önlemek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla tarım personeline yönelik eğitim düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kalite ve verim kayıplarını en aza indirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Üreticilerin zararlı organizmalarla mücadele kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir bitkisel üretimi desteklemek hedefiyle, tarım alanında görev yapan personele yönelik “Bağlarda Don Zararı” konulu bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, bağlarda don zararının önlenmesi, ürün kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Katılımcılara, don olaylarının bağlar üzerindeki etkileri, korunma yöntemleri ve entegre zararlı yönetimi teknikleri hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, eğitim, özellikle Bursa’nın üzüm üretimi açısından kritik öneme sahip bölgelerinde faaliyet gösteren üreticilere rehber olacak pratik çözümler sunmayı amaçladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimizin zararlı organizmalarla mücadele faaliyetlerini sürdürmek, ürün ve kalite kayıplarını önlemek, sürdürülebilir bitkisel üretimi sağlamak amacıyla düzenlediğimiz ‘Bağlarda Don Zararı’ eğitimi tamamlandı. Tarım sektörüne desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.