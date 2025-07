Genç kuşağın yükselen yıldızı Aybüke Albere, P&G Türkiye’nin özel gecesinde enerjisi ve kendine has tarzıyla izleyicileri mest etti.İSTANBUL (İGFA) - Adından her geçen gün daha da fazla söz ettiren, sahnedeki enerjisi ve kendine has tarzıyla özel gecelerin vazgeçilmezi haline gelen Aybüke Albere dün gece P&G Türkiye için sahnedeydi.

Sahnedeki dinamizmi ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ, etkinliğe katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Sanatçının güçlü vokali ve sahne enerjisi, bir kez daha neden özel gecelerin vazgeçilmezi haline geldiğini kanıtladı.