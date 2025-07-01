Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği projeler, kenti “öğrenci dostu şehirler” sıralamasında üst basamaklara taşıdı.DENİZLİ (İGFA) - Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından her yıl yayımlanan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Denizli, bu yıl önemli bir başarıya imza atarak 16. sıradan 9. sıraya yükseldi. Gençlerin gözdesi haline gelen şehir, özellikle Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği projeleriyle öne çıkıyor. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, gençlere sunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel desteklerle bu başarıda belirleyici rol oynadı. Son dönemde hayata geçirilen projeler, Denizli’nin bu yükselişinin temel taşlarını oluşturuyor.

Gençler için uygun fiyatlı ve lezzetli bir durak: “Kent Lokantası”

Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde hizmete açılan Kent Lokantası, hem ekonomik fiyatları hem de sağlıklı menüsüyle gençlerin günlük yaşamını kolaylaştırdı. Öğrenciler, kaliteli yemek hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmanın rahatlığını yaşıyor.

Kız öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı

Denizli dışında ikamet eden ve Pamukkale Üniversitesi’ni kazanarak kente gelen kız öğrenciler için açılan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Konukevi, barınma konusunda ailelerin içini rahatlatıyor. Modern yapısı ve güvenli ortamıyla konukevi, kız öğrenciler için ikinci bir yuva haline geldi.

Gençlere dolu dolu bir sosyal yaşam: Kültür, sanat, spor bir arada

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla yıl boyunca kültür-sanat etkinliklerinden sportif faaliyetlere kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Tiyatrodan konsere, sergilerden atölye çalışmalarına uzanan geniş yelpazedeki etkinliklerle öğrencilerin sanatsal gelişimi desteklenirken; düzenlenen turnuvalar, spor organizasyonları ve açık hava etkinlikleriyle öğrenciler sağlıklı yaşama teşvik ediliyor.

Gençlik Noktası’nda öğrencilerle doğrudan iletişim kuruluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde açtığı Gençlik Noktası ile gençlere yönelik hizmetlerini doğrudan ulaştırıyor. PAÜ Kafe yanında yer alan bu sosyal alan, öğrencilerin bireysel ya da grup etkinlikleri için kullanabildiği bir buluşma noktası niteliğinde. Hafta içi alanda görevli personel desteğiyle eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve kulüp faaliyetleri düzenlenerek gençlerin aktif katılımı teşvik ediliyor. Üniversite açılış ve kayıt döneminde ise otogar–üniversite arası ücretsiz otobüs seferleri ile ulaşım kolaylaştırılırken, otogarda kurulan stant ile yeni gelen öğrencilere karşılama ve bilgilendirme desteği sunuluyor.

Denizli, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önderliğinde genç dostu şehir olma yolculuğunda kararlı adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyesi de gençliğe yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor.