BTF ve Türk Ocağı, (The Turkish-American Association of New Jersey) Türkiye'nin 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen büyük depremlerden etkilenen çocuklar için umut dolu bir geleceği vurgulayan ilham verici bir etkinlik düzenliyor.abdpost.com / ABD (İGFA) - Etkinliğin odak noktası, Türkiye'deki 6 Şubat 2023 depreminde kol kaybı yaşayan iki gencin hikayesini anlatan etkileyici bir belgesel olan "Eskisi Gibi" olacak. Belgesel, Aliye Dinç ve Yaren Çiftçi adlı iki genç çocuğun, Türkiye'deki depremde kaybettikleri uzuvlarının ardından yeniden hayat kurma sürecini takip ediyor. Aliye ve Yaren’in, Adana’daki Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı Merkezi'nde rehabilitasyon süreçlerinde birbirlerine olan desteklerini ve arkadaşlıklarını konu alan bu film, dayanışmanın gücünü ve toplumsal destekle hayata tutunmanın dönüşüm gücünü gözler önüne seriyor.

Belgeselde, Aliye ve Yaren’in arkadaşlıklarının güçlendiği, Türk-Amerikalı doktorlar ve organizasyonlarının işbirliğiyle kurulan Çocuk Wellness Center’ın rolü de vurgulanıyor. Bu merkez, Türk-Amerikan toplumunun destekleriyle kurulan ve çocuk ampute hastalarına holistik bakım sağlayan önemli bir kurum. Ayrıca belgeselin sonunda, Aliye ve Yaren’in Hatay’a dönüşü ve köklerine yaptıkları yolculuk, onların geleceğe dair umutlarını pekiştiriyor.

Yönetmenliğini Sibel Karakurt Üstlendi

Sibel Karakurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir yönetmen, yapımcı ve senarist. Karakurt, sosyal sorunlar ve insani hikayelere odaklanan birçok projeye imza atmıştır. "Ceska Cinayetleri" belgeseli, uluslararası alanda dikkat çekmiş ve Al Jazeera International kanalında yayımlanmıştır. 2004 yılında “32. Gün” programıyla profesyonel kariyerine başlamış, son yıllarda "İstanbul Lezzetleri", "İstanbul’un Renkleri" ve "Doğunun ve Batının Ötesinde: Fatih Sultan Mehmet" gibi belgesellere de imza atmıştır.