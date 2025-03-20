Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi. En düşük işsizlik oranına sahip iller Burdur ve Kastamonu olurken, en yüksek il Ardahan oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin İşgücü İstatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,2 olarak gerçekleşirken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

Bu arada zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER BURDUR VE KASTAMONU OLDU

İşsizlik oranı en düşük iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari ilinde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan ilinde gerçekleşirken, en düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt ilinde oldu.