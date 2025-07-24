Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan aktarılan görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, Malezya’nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, Ekim ayında düzenlenecek 47’nci ASEAN Zirvesi’nde Türkiye’nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

İki lider görüşmede, Gazze’deki insani durumun iyice ağırlaştığını ortaya koyarken, İsrail Hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini kaydetti.