Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2025 Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” açılış karşılaşmalarıyla başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “2025 Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” büyük bir heyecanla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva ESKİ Futbol Sahasında gerçekleştirildi.

Bu yıl 19’uncu kez düzenlenen turnuvada Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi personelinden oluşan 14 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Heyecan 27 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek final maçı ve kupa töreni ile tamamlanacak.

Belediye çalışanlarının yeşil sahada ter döktüğü turnuvanın ilk maçları büyük heyecana sahne oldu. Çalışanların sporun rekabetçi ve aynı zamanda fair play ruhuna uygun şekilde mücadele ettiği ilk karşılaşmalarda kıyasıya rekabet yaşandı.

İlk gün ki maçta EBB İştirakler ve ESTRAM karşılaşması büyük heyecana sahne olurken karşılaşmanın son saniyesinde gelen golle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. EBB Bakım Onarım ve İtfaiye arasında oynanan maçta da takımlar ter döktü. 5 golün atıldığı karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: “EBB İştirakler: 1 – ESTRAM: 1, EBB Bakım Onarım: 3 – EBB İtfaiye: 0.”

Turnuvada A Grubunda Odunpazarı Başkanlık, EBB Toplu Taşıma, Odunpazarı Park Bahçeler, Büyükşehir Park Bahçeler, B grubunda Büyükşehir İştirakler, EBB Bakım Onarım, EBB İtfaiye, ESTRAM, C grubu ESKİ, Odunpazarı Ulaşım, EBB Başkanlık, D grubu EBB Trafik Şube, EBB Veteriner, Odunpazarı Fen İşleri takımları yer alıyor.

Bugün ise saat 15.00’te geçen senenin finalistleri Odunpazarı Başkanlık - EBB Park, 16.30’da EBB Toplu Taşıma – Odunpazarı Park ile karşılaşacak.