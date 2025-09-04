LOCALINTERNational Eğitim Programı kapsamında 16 ülkeden gelen öğrenciler Eskişehir’de buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Türkiye’deki yerel yönetim tecrübesinin uluslararası platformda tanıtılması, yerel diplomasinin geliştirilmesi ve geleceğin yerel liderleriyle iş birliği olanaklarının kurulmasını sağlamak amacıyla gençlere yönelik düzenlenen LOCALINTERNational Eğitim Programı başladı. 2012 yılından bu yana düzenlenen programa bu yıl 16 farklı ülkeden 20 öğrenci katıldı.

LOCALINTERNational programı, hukuk, iktisat, siyaset bilimi, kamu yönetimi, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, medya ve iletişim gibi farklı alanlarda eğitim gören öğrencileri yerel yönetimlerle buluşturuyor.

Program kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldiler.

Eskişehir’den övgü dolu sözlerle bahseden Genel Sekreter Suat Yıldız, “Eskişehir, genç ve üniversite kenti olmanın getirdiği dinamizmle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biridir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve rahat bir şehir hayatı sunmak adına son derece başarılı ve anlamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de gençlerle ilgili yapılan projeler arasında Eskişehir, sunduğu hizmetler ve fırsatlarla gerçekten öncü konumdadır.” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinden yürütülen proje kapsamında Eskişehir’de hizmete açılan Dijital Gençlik Merkezi’nin çok yakıştığını ifade eden Suat Yıldız, “Bizler, uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Dijital Gençlik Merkezleri projesini Eskişehir’de severek ve büyük bir istekle hayata geçirdik. Türkiye Belediyeler Birliği olarak, Eskişehir’de bu işi sonuna kadar devam ettireceğinize yürekten inanıyoruz. Çünkü Eskişehir, gençlere verdiği değer ve sunduğu imkânlarla geleceğin şehir modeli olduğunu her geçen gün daha da kanıtlamaktadır.” şeklinde konuştu.

Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir’de yapılan hizmetleri anlattı. Gençlerin huzurlu ve sosyal bir yaşam sürmesi için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Ünlüce, “Abonman kart ile sınırsız ve 7/24 ulaşım, gençlik merkezleri, sosyal kütüphaneler, kız öğrenci misafirhanesi, ücretsiz psikolojik destek, günaydın çorbası, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, gençlik atölyeleri ve kampları, söyleşiler, eğitimler, paneller, ESMEK kursları, ücretsiz spor kursları ve daha fazlası ile daima yanınızdayız.” dedi.

Eskişehir’in çok yönlü bir kent olduğunu ifade eden Başkan Ünlüce, “Dengeli kalkınma modeli ile birlikte, Eskişehir’in sadece bir özelliğini ön plana çıkarmakla kalmıyor; turizminden sanayiye, tarımdan hayvancılığa, tarihinden kültürüne kadar tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir strateji yürütüyoruz. Çünkü Eskişehir, zengin tarihi mirası, dinamik sanayi yapısı, bereketli tarım arazileri ve gelişen turizm potansiyeli ile Türkiye’nin en çok yönlü şehirlerinden biridir. Bu çok yönlü yaklaşım, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınmayı da destekleyerek, Eskişehir’in iç dinamiklerini güçlendiriyor. Böylece, kentimiz sahip olduğu potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyor ve yaşam kalitesi her alanda yükselmiş oluyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençler merak ettikleri soruları Başkan Ünlüce’ye sordu. LOCALINTERNational Eğitim Programı kapsamında kente gelen öğrenciler kentteki sosyal kütüphane, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Odunpazarı bölgesindeki müzeler ve Haller Gençlik Merkezi’ni gezerek Porsuk Çayı’nda bot turu yaptılar.