Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Bayrak Tepe Mesire Alanı’na Türkiye’nin en büyük kaydırağı inşa ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - 4,5 metre genişliğe ve 250 metre uzunluğa sahip olacak dev kaydırak, eğimi ve uzunluğuyla da Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak. Gebzespor’un renklerinden esinlenerek mor-beyaz tasarlanan kaydırak, Pelitli Bayrak Tepe’yi eğlencenin yeni merkezi haline getirecek.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, “Fiziki seviye olarak yüzde seksenlere yaklaştık. Belki sonbahara doğru yetişecek ama önümüzdeki yıl bu alanı dolu dolu kullanacağız. Şelaleleriyle, köprüleriyle ve peyzaj düzenlemeleriyle birçok ilke imza atıyoruz. İnsanımız her şeyin en iyisine layık. Sizleri inşallah böyle güzel bir mekânda buluşturacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun” dedi.

DEV KAYDIRAK BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Pelitli Bayrak Tepe Mesire Alanı, dev kaydırağın yanı sıra şelaleler, yürüyüş yolları, köprüler ve eşsiz peyzaj düzenlemeleriyle de bölge halkına farklı bir yaşam alanı sunacak. Özellikle dev kaydırak, hem Gebzelilerden hem de çevre illerden yoğun ilgi görerek bölgenin cazibe merkezi olmayı hedefliyor.