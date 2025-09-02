Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de kalıcı huzur ve birlik istediklerini vurgulayarak, kaos çıkarmak isteyenlere göz yumulmayacağını söyledi. Yol haritası ve menzili netleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, PKK’nın fesih kararının ardından 'Terörsüz Türkiye' için TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarıyla 40 yıllık sorunun çözüleceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İletişim Başkanlğı'ndan aktarılan habere göre Suriye’deki duruma ilişkin, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak, kıblesini şaşırıp yeni patronlar arayanlar kaybedecek” sözleriyle ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı refah ve huzur istediğini vurgulayarak, “Suriye’deki huzursuzluk en çok bize yansıyor. Karışıklık çıkarmak isteyenlere ne biz ne Şam yönetimi rıza gösterir. Suriye’nin tüm renkleriyle bir ve bütün olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da bizim gibi düşünüyor” dedi.

“KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLER KAYBEDECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de kaos çıkarmak isteyenlerin çok olduğunu belirterek, “Suriye’yi yalnız bırakmayacağız. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm Suriye halkı kazanacak. Bu süreci baltalayanlar faturasını öder. Kürtler bizim kardeşimizdir, kimse bizi ayıramaz” diye konuştu.

Basiret ve sağduyuyla her sorunun çözülebileceğini, ancak iyi niyet olmazsa sorunların kördüğüme döneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını anımsatarak, “Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile görüştüm. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracağız. Türkiye, geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecek” dedi.

Komisyonun devlet ciddiyetiyle çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dedikodulara değil resmi açıklamalara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Yol haritası ve menzili netleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınma, üretim, yatırım ve istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, bölgenin kazananı ise kardeş halklar olacak” diye konuştu.